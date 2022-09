Pesquisa revela que pelo menos 100 milhões de brasileiros assistem alguma série

Uma pesquisa encomendada pelos grupos Globo/NBC afirmou que pelo menos 100 milhões de brasileiros assistem algum tipo de série em qualquer tipo de plataforma: televisão, televisão por assinatura ou em alguma plataforma de streaming. São pelo menos 400 séries disponíveis para os brasileiros, segundo os dados da análise.

O estudo de comportamento do telespectador denominado “Estudos Séries para Globo/NBCUniversal” também identificou que, pela amostragem do estudo, 93% da população tem o hábito de assistir os produtos estudados. No último estudo, em 2018, o número era de 53%.

Novelas também foram consideradas como “seriados” pela pesquisa, que revela o impacto que o streaming teve sobre o consumo dos brasileiros. Os gêneros de seriados mais assistidos pelos brasileiros são:

Ação - 70% dos entrevistados;

Policiais, investigativas-criminais - 64%;

Aventura - 59%.

Além disso, a pesquisa identificou o perfil de alguns tipos de consumidores de séries. 21% dos espectadores maratonam os seriados. Esse tipo de consumidor assiste as produções televisivas em capítulos seguidos. Fazem parte desse grupo, em sua maioria, mulheres, jovens e da classe A, da região sudeste e nordeste. Apesar das inúmeras possibilidades de transmissão, como o celular, 98% dos brasileiros consomem os produtos em casa.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)