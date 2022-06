Geraldo Luís sobre bastidores da TV: 'tudo é uma falsidade'

Uma das maiores característica de Geraldo Luís com certeza é a sincerade. O apresentador, que é tido como um dos queridinhos da televisão brasileira, tem uma longa trajetória na telinha. “Na televisão, tudo é uma falsidade. A gente não vai um com a cara do outro. Mas, quando aperta o play…”, disse, em tom de brincadeira.

A declaração foi feita neste sábado (4), enquanto gravava Eleandro Passaia, apresentador do Balanço Geral – Manhã, e encenou uma falsa risada ao ficar frente a frente com o colega de trabalho.

VEJA MAIS

“Você não vai com a minha cara?”, questionou Eleandro Passaia. “Eu vou muito com a sua cara”, respondeu o apresentador. “Estava com saudades de você, faz tempo que eu não te via”, disse o colega. “Todo sucesso do mundo pra você, que você brilhe, pois pois eu torço por você”, disparou Geraldo Luís.

Ao longo dos vários anos de trabalho, o comunicador faz questão de mostrar as amizades que construiu nas redes sociais.

Um dos mais presentes, sem sombra de dúvidas, é Luiz Bacci. Antes do apresentador do Cidade Alerta, quem ocupava esse posto era Marcelo Rezende, que contou com a amizade de Geraldo Luís até no processo doloroso do tratamento de câncer.