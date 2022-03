Netflix deve acabar com compartilhamento de senhas; veja o que muda

Desde que se instalou nos serviços de streaming, a Netflix lida com o hábito de compartilhamento de senha de seus usuários, e já testou algumas estratégias para tentar diminuir a prática, como venda de contas com maior número de telas, por exemplo. Mas agora uma nova política deve gerar um impacto na vida de quem usa a senha do amigo: a Netflix vai cobrar pelo compartilhamento de logins.

A informação foi veiculada pela revista Variety, e diz que o serviço de streaming vai cobrar pelo uso de senha e login de usuários que não estão na mesma casa. A nova política quer combater o compartilhamento de contas entre pessoas que moram em lugares diferentes - prática bastante comum.

De acordo com o termo de serviço da Netflix, uma conta só pode ser compartilhada entre pessoas que moram na mesma casa.

“Vamos permitir o uso da mesma senha por pessoas que moram em lugares diferentes, porém, vamos cobrar um pouco mais por isso”, explica Chengyi Long, diretor de inovação da empresa.

A novidade no serviço vai começar a ser testada no Chile, Costa Rica e no Peru. O custo por usuário será de US$ 2,99, o equivalente a R$ 15,27. No Brasil, atualmente o plano mais simples de assinatura da Netflix custa R$ 25,90, o que dá direito a login em um aparelho, e resolução de imagem limitada a 480p; o plano mais caro custa R$ 55,90, com resolução até 4K+HDR e possibilidade de uso de 4 aparelhos simultâneos.