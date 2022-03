Em meio aos conflitos, Netflix anuncia suspensão completa de serviços na Rússia

A Netflix anunciou hoje a suspensão completa de seus serviços no território russo, em meio à invasão das forças do país na Ucrânia. Na quinta-feira (3), a plataforma de streaming já havia interrompido a produção de pelo menos quatro filmes e séries originais da Rússia que deveriam ser lançados na plataforma nos próximos meses. A empresa acompanha marcas como Apple, TikTok, Nike, Boeing, Visa, Mastercard, Paypal, que também deixaram de operar na região após o início do ataque. As informações são do UOL.

A gigante do streaming também já havia se recusado a cumprir uma determinação do Kremlin de exibir TVs estatais em seu catálogo. "Dadas as circunstâncias em terra, nós decidimos suspender nosso serviço na Rússia", confirmou um porta-voz da Netflix em declaração à revista norte-americana Variety.

A plataforma tem mais de 1 milhão de assinantes no país. Não serão aceitas novas assinaturas, mas a declaração da empresa não deixou claro se as contas já existentes serão impactadas e em qual grau, de acordo com a Bloomberg.

Além das empresas que optaram por suspender operações na Rússia, outras também sofreram sanções do próprio governo russo, como é o caso do Grupo Meta, empresa matriz do Facebook, que diz sofrer restrições de funcionamento no país depois que sua plataforma se negou a interromper a checagem de informações.