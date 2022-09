Participante paraense é eliminada de reality show com 29,01% dos votos

A participação de apresentadora Ingrid Ohara, em A Fazenda, chegou ao fim nesta quinta-feira (29). Com 29,01% dos votos, a paraense deixa o reality show na segunda roça, contra Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro. Os problemas de comportamento dentro do programa podem ter motivado a eliminação da influencer, que chegou ajoga fezes de cavalo na roupa de participantes.

Ingrid era considerada divertida e bem entrosada entre os peões. Virou meme desde a primeira semana de confinamento. A peoa firmou uma amizade com Kerline e, aos poucos, o grupo foi aumentando com a entrada de Alex, Deborah, Ruivinha de Marte, Shayan e Tati Zaqui.

Com eles, Ingrid aproveitou muito as festas e também os afters! No pós-festa do "Bar dos Cornos", a peoa bebeu todas e passou a tesoura nas madeixas, chocando todos na casa.

