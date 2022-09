Jogador do Corinthians é processado por Thomaz Costa após calote de R$ 10 mil

Apesar de estar dentro de ‘A Fazenda 14’, o ex-ator mirim do SBT Thomaz Costa ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais após processar o jogador Rodrigo Varanda. O ator teria levado um calote de mais de nove mil reais do atleta, que é atacante do Corinthians, mas está emprestado para a Chapecoense. Para conseguir quitar dívidas, Thomas teve que acionar a justiça e exigir a devolução do dinheiro. Entenda.

De acordo com o Portal IG, em 6 de novembro de 2021 Thomaz emprestou a quantia para Rodrigo. No dia do empréstimo, em conversa pelo WhatsApp, Rodrigo teria garantido que iria pagar R$ 10.350,00 a Thomaz, pois só conseguiria devolver o dinheiro no dia 15 de dezembro do mesmo ano, mais de um mês após o empréstimo. Segundo o jogador, a devolução seria com correção monetária e juros, pois Thomaz ficaria sem a quantia neste período.

No entanto, o problema é que Thomaz precisou pegar o dinheiro emprestado com outra pessoa para repassar a Rodrigo. Devido isso, o ator acabou se endividando em R$ 10.746,27, pois o atacante não realizou o pagamento no dia acordado. Após o atraso no pagamento, o valor aumentou por conta dos juros que correram desde a data até 1º de abril deste ano, totalizando 3,82% da quantia inicial.

Segundo Thomaz, todas as vezes que Rodrigo foi cobrado, o atleta declarava que o Corinthians estava atrasando o pagamento dos jogadores e que ele ainda estava no aguardo do 13° salário. Além de tudo, o jogador também afirmou que só recebia R$ 4 mil do time em que joga futebol profissionalmente.

Após se sentir trapaceado e usado, Thomaz processou Rodrigo na tentativa de resolver a situação e quitar a dívida que só aumentava. O jogador chegou a pedir para que o ator não envolvesse advogado, pois poderia ficar com a conta bancária bloqueada. O atleta tinha o prazo de até 15 dias para devolver o dinheiro, mas, apesar da uma notificação extrajudicial, não realizou o pagamento.

Thomaz também havia solicitado que o atleta pagasse os custos e demais despesas processuais, como os honorários advocatícios, o que aumentaria o valor da dívida para R$ 11.297,44. No entanto, o juiz negou o pedido e Rodrigo terá que pagar somente R$ 10.746,27 ao ator. Até o momento, o jogador de futebol não realizou o pagamento.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)