'Pantanal': Pai de 'Maria Bruaca' não assiste novela por conta dos amassos da filha

Renato Teixeira, pai de Isabel Teixeira, que interpreta a "Maria Bruaca", é um grande fã de "Pantanal". O músico chegou até a fazer uma participação na novela de Bruno Luperi, mas revela que não tem acompanhado a produção há algum tempo. O cantor disse que não suporta ver as cenas quentes da filha.

"A Bel é minha filha amada, minha filha querida. Quando tem aqueles amassos, eu vou pro quarto, eu não assisto. Aquela menininha que eu peguei no colo...", disse.

Ele esteve no programa "É de Casa", na Globo, deste sábado, 11, e se mostrou orgulhoso da primogênita: "O meu sonho é que ela fosse cantora, porque a Bel canta muito bem. Mas o teatro tomou conta da vida dela, ela tem uma carreira linda. Quando ela vai atuar, eu vou lá assistir. Tenho um orgulho imenso", declarou.

Ele falou ainda sobre a participação que fez na nova versão da novela de Benedito Ruy Barbosa, adaptada pelo neto do autor, Bruno Luperi. Teixeira interpreta "Quim", papel que dividiu com outro filho, Chico Teixeira.

"Eu faço o Quim já no último dia do Quim, eu faço o Chico Velho. Nunca tinha feito isso, nunca tinha atuado numa novela (...). Eu não consigo decorar texto. Se você pedir para falar uma letra de música minha, eu não consigo, mas se você pedir para cantar eu consigo. Cheguei lá na hora, fiquei do lado do Tião, mas eu não sabia o que falar", relembrou o cantor, que ainda disse ter recebido muito apoio da direção para concluir a tarefa.