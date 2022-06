Em 'Pantanal', Maria voltar a ser Bruaca e assunto viraliza na web: ‘tirou o cropped'

O capítulo de Pantanal, da última terça-feira (31) deu o que falar nas redes sociais. Tudo aconteceu após a personagem Maria Bruaca, que conquistou o público e se tornou um dos mais queridos do remake, ter desistido de trair o marido e tomado a decisão de voltar ao papel de “submissa”. Na web, o público da novela reagiu e o assunto viralizou.

No capítulo, Maria Bruaca saiu para passear com Levi e ficou apavorada ao quase beijá-lo. A personagem chegou a desmaiar de medo. Quando voltou para casa, ela estava abalada e sentiu raiva de si mesma pela covardia. Ao se olhar no espelho, ela declarou:

"Você caiu do cavalo. Você foi trair ele (o marido) e descobriu que nem para isso você presta, Maria. Você não nasceu para viver em pecado. Nasceu para ser o que você é". Depois disso, ela prendeu os cabelos.

Após verem o capítulo, muitos internautas ficaram indignados com a atitude da personagem de Maria. O público não quer que ela retome a trajetória na qual estava antes. Confira alguns comentários.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)