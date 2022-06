'Pantanal': Isabel Teixeira, a Maria Bruaca, comenta a repercussão de sua personagem

Nesta quarta-feira (22), Isabel Teixeira, atriz que dá vida à “Maria Bruaca” na novela "Pantanal", esteve no programa “Mais Você” e conversou com a apresentadora Ana Maria Braga sobre o sucesso de sua personagem. Isabel disse para Ana Maria que está construindo uma relação de carinho com seus seguidores e admiradores de sua personagem da novela das 21h.

VEJA MAIS

Isabel, de 48 anos, contou que sua carreira no teatro começou quando ainda era criança, aos dez anos. A intérprete de Maria Bruaca atua nos palcos há 38 anos e, recentemente, levou o talento mostrado nas peças teatrais para a TV.

"Eu senti esse calor da sala de espetáculo nas redes sociais. Estou aprendendo a lidar com isso, e vejo isso acontecer na hora da novela", revelou.

Atriz Isabel Teixeira em entrevista ao programa "Mais Você" (Reprodução / Globo)

Durante o café da manhã no programa, Isabel disse que ainda não sentiu o impacto de “Maria Bruaca” nas ruas, pois sempre está usando máscaras, porém observa a movimentação nas redes sociais e tenta responder o máximo de seguidores que consegue. “Eu leio sempre, sempre que dá respondo, dou muita risada”, falou.

Isabel Teixeira relembrou que a ligação com o meio artístico começou ainda dentro de casa, durante a infância. Sua mãe era atriz de teatro e o pai, o músico Renato Teixeira, sempre trazia poesia para a vida da filha. Isabel disse que foi muito especial ter gravado a novela junto com o pai e o irmão. “A gente se viu juntos fazendo um trabalho onde cada um chegou por conta própria. Tenho certeza que meu pai está muito feliz”, falou em entrevista.

A atriz começou na TV em 2019, vivendo a médica Jane, na novela das nove, “Amor de Mãe”. Segundo Isabel, a demora para estrelar na TV foi um processo natural, não sendo escolha sua. “Eu saí da escola de artes e um trabalho foi levando ao outro. São 38 anos de teatro ininterruptamente, e a vida foi me levando a isso mesmo”, declarou.

A personagem Maria Bruaca, sucesso na novela Pantanal (Reprodução / Globo)

Sobre o carinho recebido com o sucesso da personagem na TV, a filha de Renato Teixeira contou para Ana Maria que lida de uma forma positiva. "Estou me sentindo presenteada e apaixonada, como estava quando entrei na escola de arte dramática aos 20 anos", disse.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)