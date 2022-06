'Pantanal': quem são os filhos de Renato Teixeira na novela da Globo?

O público de “Pantanal” assistiu à aparição do cantor e compositor Renato Teixeira como Quim, na terceira idade. O personagem voltou à trama após o falecimento de seu parceiro de anos, Tião (Fábio Neppo), em um acidente. No mesmo episódio, porém, Quim também morreu, encerrando a participação de Renato Teixeira na nova versão da novela.

Renato Teixeira, de 77 anos de idade, é natural de Santos, mas hoje mora em Dourados, no Mato Grosso do Sul, um dos estados que é berço do pantanal. O que muita gente não sabe é que Renato é pai de dois atores que estão na nova versão de “Pantanal”: Isabel Teixeira, a Maria Bruaca, e Chico Teixeira, que interpretou o mesmo personagem do pai, o peão Quim, na primeira fase do remake.

Aos 48, Isabel Teixeira já interpretou diversas personagens na TV, no teatro e no cinema. Seu maior destaque nas telas, até então, era a médica Jane de "Amor de Mãe" (2019), também na Globo. No streaming, ela pode ser vista nas duas temporadas da série “Desalma”. Isabel também é produtora, curadora e diretora.

Já Chico Teixeira, de 42 anos, é iniciante na atuação, mas é músico profissional assim como o pai, com quem já fez inúmeras parcerias. Poucos dias antes de Renato Teixeira aparecer em "Pantanal", inclusive, lançou um single com o filho.

Que horas começa ‘Pantanal’ hoje?

A novela “Pantanal” é exibida na TV aberta pela Rede Globo. A transmissão começa às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional. Também é possível assistir a telenovela de forma online, através da plataforma de streaming Globoplay.

Quem é quem no remake de ‘Pantanal’?

A novela foi ao ar, originalmente, em 1990 na TV Manchete. A trama se manteve e é dividida em duas fases. Na primeira versão, na fase jovem, o protagonista da trama, José Leôncio, era interpretado pelo ator Paulo Gorgulho. Agora, no remake, ficou com Renato Góes. Na fase adulta, na versão de 1990, o papel era de Cláudio Marzo, agora, é de Marcos Palmeira.

O personagem místico Velho do Rio ficou a cargo de Osmar Prado. Na primeira versão, ele foi interpretado por Cláudio Marzo.

O par romântico Juma e Jove, desta vez, é interpretado por Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa. Na primeira versão, os personagens eram de Cristiana Oliveira e Marcos Winter. Já a mãe de Juma, Maria Marruá, foi interpretada por Cássia Kis na primeira versão. Na nova, Juliana Paes assumiu o papel.

Quando foi a novela antiga de ‘Pantanal’?

A trama foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e transmitida pela TV Manchete, há 32 anos.