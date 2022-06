Pantanal: Bruaca e Alcides fazem sexo no capítulo de hoje (16/06); Veja como será

Os flertes de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) vão dar certo e um dos casais mais queridos da TV Globo, na novela Pantanal, terão a primeira relação sexual, no capítulo exibido nesta quinta-feira (16). Não tem jeito, o peão finalmente vai se render aos desejos da patroa. Maria Bruaca não vai se arrepender.

De acordo com o Gshow, a patroa vai chegar no galpão pedindo para dar um passeio de barco na companhia de Alcindes. O peão aparenta estar um pouco de saco cheio das investidas de Maria Bruaca. Inicialmente ele nega: "Já disse que eu não vou, dona Maria... Pelo amor de Deus, a senhora não venha me atentar!".

Maria continua a provocar: "Atentar por quê, Alcides? Tem perigo nenhum. O teu patrão saiu... E eu não mordo... Só se ocê quiser!". Alcides rebate: "Se ocê é home, me prove agora! Me prove aqui!".

O capítulo de "Pantanal" será exibido às 21h30, logo após o Jornal Nacional.