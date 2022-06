Pantanal: atores testam positivo para covid-19 e são isolados; veja quais foram

Quatro atores da novela Pantanal foram diagnosticados com covid-19. Por conta dos testes positivados, todos foram isolados e seguem em observação por uma equipe médica. As gravações também precisaram ser reorganizadas e readaptadas para continuar com o cronograma.

Entre os artistas positivados para a infecção do novo coronavírus estão: Marcos Palmeira (Zé Leôncio), Dira Paes (Filó), Jesuíta Barbosa (Jove) e Gabriel Sater (Trindade). As informações são da jornalista Cleo Guimarães, da Folha de S. Paulo.

VEJA MAIS

Em nota, a TV Globo informou:

"Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da Covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos. No Pantanal, as gravações, que já estavam em sua reta final, foram readequadas", disse a emissora em nota envidada à Folha.