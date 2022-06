No Limite: participantes enfrentam prova com comida exótica e crua nesta terça-feira (14/06)

Um dos momentos mais aguardados do ‘No Limite’, que é a prova da comida com insumos vivos, crus e exóticos, vai ser exibido nesta terça-feira (14). Em alguns trechos, liberado pela emissora, é possível perceber ao que parece ser minhocas e órgão de animais. As tribos continuam lutando por comida e imunidade no reality que será exibido depois de Pantanal, às 22:40, na TV Globo.

Nos anos anteriores, os jogadores tiveram que enfrentar larvas, baratas, rins, olhos e fígado de animais, além de ovos galados. A programação segue com 12 participantes divididos entre as tribos Sol e Lua. O reality acontece na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura e tem a apresentação do atleta paralímpico brasileiro Fernando Fernandes.

Pela proposta, a ideia de comer algo diferente e lutar para a liberação dos mantimentos – durante a prova por privilégios. A programação está sob direção de gênero de variedades de Boninho, direção artística de LP Simonetti e direção geral de Angélica Campos.