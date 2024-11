Outer Banks terminará na quinta temporada, afirmam criadores

A aclamada série da Netflix Outer Banks retornará para sua quinta temporada, que também será a última da produção. O final da quarta temporada, apresentado como um episódio em formato de longa-metragem, "prepara o cenário para uma quinta e última temporada épica", afirmam os criadores Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke em uma entrevista à Tudum.

Em uma carta aos fãs, os criadores de Outer Banks escrevem sobre o que significou trabalhar na série nos últimos sete anos. Eles compartilham que tudo começou quando se depararam com uma foto de adolescentes em uma praia ao entardecer durante um apagão. Essa imagem inspirou a ideia de uma história sobre quatro melhores amigos que buscam se divertir e embarcam em uma jornada repleta de mistérios, aventuras e caça ao tesouro.



“Aquela foto deu início a uma ideia para uma história de quatro melhores amigos que só querem se divertir o tempo todo”, dizem os criadores na carta. “Desse começo, imaginamos um mistério que levaria a uma jornada de cinco temporadas de aventura, caça ao tesouro e amizade”, completou.

Enquanto os criadores de Outer Banks continuam trabalhando nos roteiros da quinta temporada, o fim da série já está à vista. Shannon Burke afirma que a principal busca pela Blue Crown da quarta temporada "deve nos levar até o fim".

A quarta temporada, parte 1, estreou em primeiro lugar no Top 10 Global English TV após seu lançamento em 10 de outubro e permaneceu no top 10 por três semanas, alcançando o top 10 em 74 países, levando ao lançamento da Parte 2 em 7 de novembro. Em todas as quatro temporadas, Outer Banks passou um total de 27 semanas na lista global Top 10 English TV.

Os criadores também revelaram que já tinham em mente o desfecho da série há algum tempo. Em uma declaração anterior à Tudum, Josh Pate mencionou: “Sempre soubemos desde o início qual seria a última cena”.

Leia a carta completa de Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke abaixo:

Carta completa de Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke (Imagem/Divulgação)