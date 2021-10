Os caixões da série 'Round 6' são tendência no setor funerário; entenda

A bem-sucedida série "Round 6", da Netflix, parece ter ganhado fãs nos mais diversos setores. Nesta semana, um item curioso da produção sul-coreana foi parar numa feira de tendências de artigos funerários: um caixão preto envolto por um laço rosa como uma grande caixa de presente, réplica dos que aparecem na série.

O produto esteve na Funermostra, evento de tendências do setor funerário que abriu as portas na última quarta-feira, dia 20, em Valência, na Espanha. Além do caixão inspirado em "Round 6", outros produtos variados estão no evento, como uma réplica do sarcófago do faraó Tutancâmon.

Réplica de sarcófago de Tutancâmon está entre itens da feira (Funermostra/Divulgação)

"Round 6" é uma série sul-coreana original da Netflix. A história acompanha um grupo de pessoas desesperadas por dinheiro que recebem um misterioso convite para participar de jogos competitivos inspirados em brincadeiras infantis. Sem saber qualquer coisa sobre o convite, centenas de pessoas comparecem ao local para participar do evento. Ao final do jogo, o vencedor poderá levar para casa um prêmio milionário e resolver todas as suas dívidas. Porém, o que eles não sabem é que os perdedores não saírão vivos desse jogo. Agora os competidores precisarão lutar para sobreviver a essa macabra disputa.

Assista ao trailer: