Sucesso da Netflix, série 'Round 6' é acusada de plagiar filme japonês 'As The Gods Will'

A série sul-coreana "Round 6", novo fenômeno do Netflix que levou poucos dias para brilhar entre as favoritas dos espectadores da plataforma, vem sendo acusada de plagiar o filme japonês "As The Gods Will", de 2014. De acordo com informações da NME, reportadas pela Rolling Stones, espectadores têm apontado algumas claras semelhanças entre as duas produções. O caso foi mostrado pela revista Rolling Stone.

As comparações começam pela temática, já que tanto o filme quanto o seriado apresentam versões mortais de jogos infantis em uma luta pela sobrevivência. A fotografia de ambas as produções também apresenta semelhanças. Um perfil sul-coreano publicou uma montagem comparando cenas da série e do filme. Veja:

Em uma coltiva de imprens, o diretor de "Round 6", Hwang Dong-hyuk, se defendeu das acusações alegando que o roteiro da série vem sendo produzido desde 2008, antes de "As The Gods Will" ser lançado. O diretor comentou ainda uma das maiores semelhanças apontadas pelos espectadores, que ocorre logo no primeiro jogo, conhecido no Brasil como "Batatinha frita 1, 2, 3".

“É verdade que [o primeiro jogo é] semelhante, mas depois disso, não há semelhanças. Trabalhei [em Round 6 em] 2008 e 2009 e, na época, o primeiro jogo já estava escrito,” afirmou o cineasta (via Rolling Stone).

Ainda sobre a ordem dos acontecimentos, o diretor explicou que o filme japonês teve sua produção iniciada em 2010, depois do roteiro de "Round 6". A série de ficção científica estreou na Netflix no dia 17 de setembro, e sua narrativa acompanha um grupo de pessoas desesperadas por dinheiro que recebem um misterioso convite para participar de jogos competitivos inspirados em bricandeiras infantis. Assista ao trailer: