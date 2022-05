No Limite: Shirley Gonçalves é a quinta eliminada do reality

Pela terceira disputa consecutiva, a Tribo Lua teve que eliminar mais uma pessoa do ‘No Limite’. Dessa vez, o reality chega ao fim para a professora de educação física, Shirley Gonçalves. A eliminação foi exibida nesta terça-feira (17).

A equipe azul continua com dificuldade de liderança e trabalho em conjunto. Perdeu as duas provas exibidas hoje, por alimento e imunidade. Mesmo com as aticulações, o jogo chegou ao fim para a cearense. Além de Shirley Gonçalves, Ipojucan e Bruna também receberam votos.

VEJA MAIS

Essa é a terceira semana de exibição do game da Rede Globo, que vale R$ 500 mil, mais um Jeep Renegade 2022. Shirley Gonçalves vai participar de uma entrevista, ao vivo, no próximo domingo (22), com a apresentadora Ana Clara, no programa ‘No Limite – A Eliminação”.

Quem é Shirley Gonçalves do ‘No Limite’?

Shirley Gonçalves, 51 anos, é natural de Sobral, no Ceará (CE). Atualmente vive em Brasília, no Distrito Federal (DF). Fora do reality, Shirley é professora de educação física. Em entrevista antes da participação do programa de disse: "Não é toda mulher na minha idade que tem a força e a coragem que eu tenho”. Apesar de estar casada há 30 anos, ela revela que não é uma pessoa muito paciente: “O mérito é todo do meu marido. A paciência é toda dele”.