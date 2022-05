No Limite: pela maioria dos votos, Kamyla Romaniuk é eliminada do reality

Com a vitória da Tribo Sol na prova da imunidade, no ‘No Limite’, um dos jogadores da Tribo Lua precisou voltar pra casa. Com seis votos diretos, a biomédica Kamyla Romaniuk deixou a disputa por R$ 500 mil, mais um Jeep Renegade 2022, exibida nesta quinta-feira (12), e foi a quarta eliminada do reality,

Dessa vez, a pressão do portal pesou para os participantes que se desentenderam. Fome e a falta de liderança são dois pontos recorrentes. A tribo lua chegou a vencer a prova que garantia privilégios, mas de virada, a equipe amarela, que é a tribo sol, levou a melhor na segunda prova.

O apresentador Fernando Fernandes explicou como iria funcionar a votação do game. Além de Kamyla Romaniuk, Ipojucan também recebeu votos.

O Adriano Gannam e Kamyla Romaniuk vão participar de um bate-papo, no próximo domingo (15), durante o Fantástico, com a apresentadora Ana Clara.

Quem é Kamyla Romaniuk do ‘No Limite’?

Kamyla Romaniuk tem 30 anos, é pós-graduada em Biomedicina e natural de Ji-Paraná, Roraima (RR). Durante a seleção para o game, Kamyla disse que conviver em grupo seria difícil: “Cresci em uma família onde todos têm a personalidade muito forte”. O que mais a irrita? Kamyla é direta e reta: “grosseria gratuita”.