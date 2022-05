No Limite: além do privilégio e imunidade, participantes enfrentam desafio surpresa; veja

As provas exibidas nesta quinta-feira (12), do ‘No Limite’, exigiram boa comunicação em grupo e agilidade. Os 21 participantes, das duas Tribos – Lua e Sol, disputaram para quem decidir quem fica com os privilégios do dia e a tão esperada imunidade. O quarto dia teve, ainda, prova surpresa. Veja como foi.

O apresentador Fernando Fernandes explicou a dinâmica das provas, que ocorreram na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura. Ao final do jogo, mais uma pessoa foi eliminada.

VEJA MAIS

1ª Prova – Privilégio

A prova do Privilégio foi dividido em fases. Os jogadores tiveram que remar em grupo, nadar, desatar nós, montar um timão de navio e hastear uma bandeira. Mesmo com duas pessoas a menos, Dayane e Adriano que foram eliminados, a Tribo Lua tomou à frente da prova. Guza mostrou sua força bruta e Kamyla foi ágil na montagem de uma peça, o que fez com que a Tribo Lua fosse a campeã:

Prova surpresa

Ao final da prova do privilégio, Victor – da Tribo Lua – e Mateus - da Tribo Sol – participaram de uma prova extra, que garantia voto duplo. Victor levou a melhor. O poder deve ser usado uma única vez, em um dos dois próximos portais.

2ª prova – Imunidade

Para hoje, a imunidade dependia de um bom trabalho em equipe. Os participantes tiveram que equilibrar alguns cubos de madeira e ir intercalando com os demais jogadores. Assim como na disputa de terça-feira, a equipe amarela levou a melhor e cabe a tribo lua votar quem sai da disputa.