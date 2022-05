No Limite: tribos enfrentam disputa de imunidade 'às cegas'; equipe Sol leva a melhor

As disputas do No Limite por comida e imunidade exigiram organização e trabalho em equipe. Pela primeira vez em três semanas a Tribo Sol levou a prova da comida. Os dez participantes da equipe amarela ficaram emocionados por receber alguns mimos de comida, como um pote de goiabada. O programa foi exibido nesta terça-feira (17/05), na Rede Globo. Veja como foi o programa.

O apresentador Fernando Fernandes explicou a dinâmica das provas, que ocorreram na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura. Ao final do jogo, mais uma pessoa foi eliminada.

VEJA MAIS

Confira como foram as provas do No Limite de hoje (17/05):

1ª Prova – Alimento

A Tribo Sol estava com dois integrantes a mais. Pedro e Tiemi ficaram fora da rodada. A prova por alimento exigiu liderança e concentração. Apesar da Tribo Lua ter saído na frente, o time Sol empatou na montagem de cubos gigantes e conseguiu levar a primeira disputa do dia. Como recompensa granhou um kit com salchicha, frutas e a uma lata de goiabada.

2ª Prova - Imunidade

A disputa do dia pela imunidade exigiu trabalho em equipe. Nove integrantes de cada tribo foram vendados enquanto um líder precisou entrar em uma esfera de ferro e atravessar um labirinto guiado pelos jogadores. A prova 'às cegas' mostrou a necessidade dos participantes de escutar mais e confiar no outro. Ao final, outros gamers esperaram para completar um mini labirinto. Pela terceira rodada, a tribo Sol venceu a disputa.



Matéria em construção