No Limite: provas de habilidades marcam episódio de hoje (05/07)

O programa do “No Limite” desta terça-feira (05) foi desafiador. Os seis participantes da tribo "Estrela" disputaram as provas por privilégio e imunidade. O episódio foi gravado na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura.

Os participantes estão ansiosos com as últimas semanas do programa, o que aperta a fome e a saudade de casa. O emocional está pesando. O desafio por privilégio garantiu uma surpresa. Veja como foi o episódio de hoje (05/07).

Confira os detalhes da ‘Prova do Privilégio’ e a ‘Prova da Imunidade’, No Limite, de hoje (05/07):

1ª Prova – Privilégio

A prova por privilégio foi de habilidade e dividida em etapas. Os participantes tiveram que equilibrar, individualmente, em diferentes estrutura. Como regalia, o vencedor ganhava um hamburguer, com batatas fritas e refrigerantes. Veja a ordem de eliminação:

1º a sair - etapa 01: Lucas;

Lucas; 2º a sair - etapa 01: Andrea;

3º a sair - etapa 02 Ipojucan;

Ipojucan; 4º a sair - etapa 02: Clécio;

Clécio; 5º a sair - etapa 03: Victor;

Vencedor: Charles

2ª Prova – Imunidade

Assim como na prova anterior, a disputa pela imunidade foi de habilidade. Os seis jogadores tiveram que vencer alguns objetáculos. Veja a ordem de eliminação e quem venceu a disputa:

1º a sair: Victor;

2º a sair: Lucas;

3º a sair: Charles;

Charles; 4º a sair: Andrea;

5º a sair: Ipojucan