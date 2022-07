No Limite: Flávia Assis é a 18ª participante a deixar o reality

Flávia Assis, de 42 anos, foi a eliminada desta quinta-feira (30/06), do “No Limite”. Pela primeira vez foi difícil escolher alguém no portal, porque um dos nomes cogitados era o do Clécio, mas o participantes venceu a prova da imunidade.

O apresentador Fernando Fernandes deu as orientações do portal. A decisão ficou entre Andrea e a Flávia. Por questões de merecimento, os meninos optaram por tirar a Flávia. A paulista deixa a disputa por R$ 500 mil e mais um automóvel.

Esta é nona semana de exibição do reality. Flávia e Pedro vão participar de uma entrevista, ao vivo, no próximo domingo (03), com a apresentadora Ana Clara, no programa ‘No Limite – A Eliminação”, após o Fantástico.

Quem é Flávia Assis?

A massoterapeuta Flavia Assis, de 42 anos, é natural de Mauá, de São Paulo (SP), mas atualmente vive em Santo André. Ela já foi jogadora de vôlei. Na saída do programa, agradeçeu a participação e disse que poderia ter se doado um pouco mais para o jogo. Reforçou que sabia trabalhar no coletivo, mas pecou nas provas individuas.