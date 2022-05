No Limite: Leonardo Correa é o sexto eliminado do reality

Não deu dessa vez para a Tribo Sol no sexto episódio do ‘No Limite’, exibido nesta quinta-feira (19). Leonardo Correa até que tentou organizar alianças e burlar o jogo com uma ‘falsa imunidade’, mas foi desmascarado pelo apresentador Fernando Fernandes. Com a maioria dos votos Leonardo Correa foi o eliminado do dia.

Essa é a terceira semana de exibição do game da Rede Globo, que vale R$ 500 mil, mais um Jeep Renegade 2022. Leonardo Correa e Shirley Gonçalves vão participar de uma entrevista, ao vivo, no próximo domingo (22), com a apresentadora Ana Clara, no programa ‘No Limite – A Eliminação”.

Quem é Leonardo Correa do No Limite?

O sexto eliminado, do No Limite 2022, é o Leonardo Correa. Natural de Tubarão, em Santa Catarina (SC), Léo é cirurgião-dentista e tem 34 anos. Participar do No Limite era um sonho. Ao sair do reality, o jogador disse que era fã do programa e desejou boa sorte aos demais colegas. Antes do game, Leo comentou que curtia esportes radicais e “jogos de lógica e estratégia”.