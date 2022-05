No Limite: com força, equilíbrio e resistência, Tribo Lua vence prova da imunidade

O jogo desta quinta-feira (19), o No Limite exigiu dos 19 participantes controle mental, físico e agilidade. Na prova do privilégio, por exemplo, as Tribos Lua e Sol enfrentaram uma disputa de 2 horas e 40 minutos de equilíbrio em uma plataforma elevada, feita com um tronco de madeira. Veja como foi o programa da Rede Globo.

O apresentador Fernando Fernandes explicou a dinâmica das provas, que ocorreram na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura. Ao final do jogo, mais uma pessoa foi eliminada.

VEJA MAIS

Confira como foram as provas do No Limite de hoje (19/05):

Foram 2 horas e 40 minutos de equilíbrio na prova do No Limite. Legenda (Foto: Reprodução / TV Globo) Foram 2 horas e 40 minutos de equilíbrio na prova do No Limite. Legenda (Foto: Reprodução / TV Globo)

1ª Prova – Privilégio

A Tribo Sol teve que excluir três integrantes. A Tribo Lua iniciou bem, conseguiu atravessar os participantes para o outro lado da plataforma elevada passando por todos demais jogadores. Foram 2 horas e 40 minutos de equilíbrio. Novamente a equipe amarela virou a disputa e levou para o acampamento comida e mosqueteiro.





2ª Prova - Imunidade

Lucas, Patrícia e Tiemi da Tribo Sol ficaram de fora da disputa pela imunidade. Com muita garra as duas equipes deram o máximo para suportar a disputa. Os participantes tiveram que empurrar uma única barra de madeira em sentidos opostos. De virada, a Tribo Lua levou a melhor.

Matéria em construção