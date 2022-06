No Limite: de virada, nas duas provas, equipe azul sai vitoriosa no episódio de hoje (26/05)

O emocional e o trabalho em equipe fizeram diferença no jogo da Tribo Lua que venceu as duas provas do episódio 8, do ‘No Limite’, exibido nesta quinta-feira (26). O jogo exigiu dos 17 jogadores resistência para conseguir comida e agilidade para conquistar a imunidade do dia. O apresentador Fernando Fernandes explicou como seria a rodada do dia, que acontece na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura.

VEJA MAIS

Confira os detalhes da ‘Prova do Privilégio’ e a ‘Prova da Imunidade’, No Limite, de hoje (26/05):

1ª Prova – Privilégio

A disputa do privilégio foi dividida em fases e exigiu trabalho em equipe. A Tribo Lua saiu na frente, demorou pra entender a atividade que envolvia arremesso, escalada, labirinto, entre outros. A prova foi liderada pelo time azul, com boas chances da Tribo Sol virar. Vitor foi o grande protagonista e acertou os arremessos da etapa final. Além de alimentos, a equipe levou escova de dente e creme dental.

2ª Prova – Imunidade

A disputa pela imunidade exigiu, mais uma vez, parceria. Apesar das diferenças o time azul foi mais organizado. A etapa mais eletrizante foi a finalização de algumas bolinhas de caçapas de madeiras. Vitor novamente ajudou o time a conquistar mais um tempo no jogo.