No Limite: trabalho em equipe faz diferença no jogo e Tribo Sol leva disputa de hoje (24/05)

O episódio 7 do ‘No Limite’, exibido nesta terça-feira (24), exigiram dos 18 jogadores - das tribos Sol e Lua –resistência para conseguir comida e agilidade para conquistar a imunidade do dia. O apresentador Fernando Fernandes não deu moleza para os participantes. A disputa acontece na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura. Ao final do jogo, mais uma pessoa foi eliminada.

Confira os detalhes da ‘Prova do Privilégio’ e a ‘Prova da Imunidade’, No Limite, de hoje (24/05):

1ª Prova – Privilégio

A Tribo Sol teve que excluir dois integrantes. Clécio e Andréa foram os selecionados. A Tribo Lua iniciou bem, conseguiu força, agilidade e concentração para liberar o bote, remar e pegar cubos. Em uma segunda etapa, os jogadores tiveram que montar os cubos e sustenta-los por três segundos. Novamente a equipe amarela virou a disputa e levou para o acampamento comida, além de mimos como o queijo.

2ª Prova – Imunidade

A disputa pela imunidade foi divida em etapa. Desamarrar nós, recolhimento de engrenagem, corrida, abertura de baú e rodar maniveja. A Tribo Lua mais uma vez se desestruturou ao longo do jogo, não soube trabalhar em equipe e perdeu a prova. Novamente, mais um integrante da equipe vai precisar sair do reality.

