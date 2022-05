No Limite: em meio à discussão, Roberta Terra foi a eliminada de hoje (24/05)

A atleta de crossfit, Roberta Terra, foi a sétima eliminada do ‘No Limite’, nesta terça-feira (24). A amiga Guzza até que tentou salvar a amiga da votação, indicando os motivos pelos quais Roberta era estratégica para o jogo. O portal do dia ficou entre Bruna e Roberta. Não houve consenso e o resultado final da votação foi decidido na sorte.

VEJA MAIS

A disputa está ficando cada vez mais tensa e o episódio 7 trouxe discussões entre Victor e Guzza. Um apoiando a Bruna e a outra, Roberta. Victor foi sorteado no jogo e decidiu por eliminar na Roberta.

Hoje inicia a quarta semana de exibição do game da Rede Globo, que vale R$ 500 mil, mais um Jeep Renegade 2022. Roberta Tores vai participar de uma entrevista, ao vivo, no próximo domingo (29), com a apresentadora Ana Clara, no programa ‘No Limite – A Eliminação”.

Quem é Roberta Terra do No Limite?

Roberta Terra, de 38 anos, é carioca e gerente de trade marketing. Antes da participação do reality, a sétima eliminada comentou que praticava artes marciais “desde os seis meses de idade, quando comecei a nadar. Nunca mais parei. Meu objetivo é estar sempre em primeiro lugar”, conta. Para o trabalho em equipe, Roberta opta pela sinceridade: “Se tiver que falar, fala na cara, pra gente trabalhar junto”.