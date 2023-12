Melhores do Ano 2023: conheça os vencedores de cada categoria

Comandado por Luciano Huck, Lívia Andrade e Dona Déa, o Melhores do Ano 2023 ocorreu neste domingo, 17, no Domingão com Huck. A premiação é direcionada aos destaques nas categorias de dramaturgia, jornalismo, música e humor.

VEJA MAIS

César Tralli, Letícia Colin e a novela “Vai na Fé” foram alguns dos premiados da noite. Ney Matogrosso foi o responsável pela apresentação musical ao final da programação.

Confira a lista completa de indicados e vencedores

Ator de série

Eduardo Sterblitch, "Os Outros" - PREMIADO

Milhem Cortaz, "Os Outros"

Luís Miranda, "Encantado's"

Jornalismo

César Tralli - PREMIADO

Maju Coutinho

Renata Vasconcellos

Atriz de série

Adriana Esteves, “Os Outros” - PREMIADA

Andréia Horta, “As Aventuras de José & Durval”

Leandra Leal, “A vida pela frente”

Ator coadjuvante

Nicolas Prattes, “Todas as Flores” - PREMIADO

Rainer Cadete, “Terra e Paixão”

Tony Tornado, “Amor Perfeito”

Série

“As Aventuras de José & Durval”

“Encantado's”

“Os Outros” - PREMIADA

Revelação do ano

Amaury Lorenzo, “Terra e Paixão” - PREMIADO

Clara Moneke, “Vai na Fé”

Diego Martins, “Terra e Paixão”

Humor

Fábio Porchat

Paulo Vieira - PREMIADO

Rafael Portugal

Atriz coadjuvante

Renata Sorrah, “Vai na Fé”

Tatá Werneck, “Terra e Paixão” - PREMIADA

Thalita Carauta, “Todas as Flores”

Música do ano

“Erro Gostoso”, de Simone Mendes - PREMIADA

“Tá OK”, de Kevin o Chris e Dennis

“Zona de Perigo”, de Léo Santana

Ator de novela

Emílio Dantas, “Vai na Fé” - PREMIADO

Lázaro Ramos, “Elas por Elas”

Tony Ramos, “Terra e Paixão”

Atriz de novela

Bárbara Reis, “Terra e Paixão”

Letícia Colin, “Todas as Flores” - PREMIADA

Sheron Menezzes, “Vai na Fé”

Novela

Terra e Paixão

Todas as Flores

Vai na Fé - PREMIADA

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)