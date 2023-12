Filha de Renato Aragão apaga vídeo motivacional; ela é herdeira de mais de R$ 180 milhões

"Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu siga postando mais cortes da minha palestra sobre ‘produtividade e criatividade’, curta esse vídeo, comenta e compartilha!", escreveu Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, o Didi, e Lilian Aragão, em uma postagem no seu perfil no Instagram, que tinha um recorte de uma palestra que ela deu. Com a ocupação de coach motivacional e influenciadora, a jovem de 24 anos, fala sobre a necessidade de se saber administrar bem o tempo para ter uma vida bem-sucedida.

O assunto está redendo bastante na web e ela precisou se posicionar: "Eu postei num intuito, achando que eu poderia ajudar e me comunicar com as pessoas". Ela também afirmou que tem plena consciência de seus privilégios, mas quais seriam?

Aos 88 anos, o humorista Renato Aragão tem ao todo cinco filhos, Lívian é a caçula, além disso, ela é a única que trabalha com internet e está sempre andando entre as subcelebridades. Em julho deste ano, o global colocou sua mansão no Rio de Janeiro à venda, por cerca de R$ 18 milhões. Logo após esse anúncio, em entrevista ao podcast PodC, Dedé Santana, companheiro do Didi em “Os Trapalhões”, que o humorista possui uma fortuna avaliada em R$ 180 milhões no banco.

Didi é dono de um complexo de estúdios que é alugado para locações, de acordo em publicação da Caras. Mesmo sem atuar desde 2013, o humorista segue ganhando cerca de R$ 400 mil ao mês, salário que deve receber até o final de sua vida, como também informou a matéria.