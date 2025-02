Lilia Cabral fala sobre ‘A Lista’, comédia estrelada por ela e sua filha, Giulia Bertolli

A peça ‘A Lista’ sai do palco e ganha uma adaptação homônima para as telas, após temporadas de sucesso de público e crítica. O filme inédito vai ao ar na TV Globo na próxima segunda-feira (17), no ‘Tela Quente’.

Estrelada por Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertolli, a comédia conta a história de Laurita, uma professora aposentada, moradora de Copacabana, que se vê obrigada a estabelecer uma relação com uma vizinha décadas mais nova, a cantora lírica Amanda, personagem de Giulia. O encontro das duas desencadeia um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que marcarão suas vidas para sempre. Gustavo Pinheiro, autor da peça, também assina o roteiro do filme, com colaboração de Giulia Bertolli e supervisão de texto de Marcelo Saback. A direção é de José Alvarenga Jr.

"A Laurita foi professora do Estado por 35 anos. Você sabia que ela foi professora do Estado por 35 anos? (risos). E ela foi muito feliz como professora, ela gostava muito de dar aula, de ensinar, ela tinha muito prazer nisso. Só que ela não tinha esse mesmo prazer em outras áreas da vida dela, no campo afetivo, no campo familiar. Ela foi passando, ao longo da vida, por algumas frustrações, mas ela não transformava essas frustrações em aprendizados. Ela foi ficando cada vez mais dura, mas, na essência, ela tem um brilho. E ela precisa se reconectar com esse lado que brilha, que pulsa. E ao longo da história ela faz essa conexão. Além disso, a Laurita é uma personagem divertida, que dá respostas espirituosas na hora certa e no tempo certo. Ela também é uma personagem que emociona, e é uma personagem que dá esperança", disse Lilia Cabral .

A primeira versão da história das duas personagens ganhou vida em 2020, ainda na pandemia, quando Lilia e Giulia encenaram pela primeira vez o texto de Gustavo Pinheiro em um teatro vazio, com apenas três câmeras que transmitiam a peça online para pessoas de todo o mundo. Passado esse período, a possibilidade de encenar ‘A Lista’ em um teatro com público tornou-se viável. E foi após assistir ao espetáculo pessoalmente que o diretor José Alvarenga Jr. pensou que a história renderia um filme.

Na adaptação audiovisual, lugares, rostos e novos enredos tomam forma e incrementam a trama. Com isso, somam-se ao elenco, que no teatro era formado apenas por mãe e filha, Tony Ramos como Antenor, colega de ensino clássico de Laurita; Leticia Colin como Carolina, filha de Laurita; Cláudio Gabriel como Afonso, pai de Amanda; e Vitor Britto como Auricélio Jr., vizinho de Amanda e Laurita. A produção também conta com as participações de grandes veteranos da dramaturgia, como Zezeh Barbosa, Guida Vianna, Bia Montez, Rosamaria Murtinho, Betty Faria, Tony Tornado, Reginaldo Faria, Anselmo Vasconcellos e Eber Inácio.

"Eu me emociono muito ao falar dessa relação (de Amandacom a Laurita). A gente vem discutindo como seria essa relação das duas desde 2020. Desde que ‘A Lista’ era apenas uma ideia para uma peça online. Eu acho que esse relacionamento – eu nunca falei isso – é a relação mais bonita que pode existir entre duas personagens. Porque elas vão se descobrindo de uma forma muito simples. Não tem caminho tortuoso, é tudo muito claro. O texto é muito claro. O Gustavo deixa muito claro e presente como é a relação delas duas. E eu acho que as pessoas entendem essa relação e ficam com vontade de ver mais dela. E a gente vem se discutindo, e se descobrindo há tanto tempo, então é muito bonito. E agora no set, eu fiquei ainda mais emocionada porque tudo aquilo que a gente falava, que a gente sonhava, a gente estava vivendo. E a direção do Alvarenga fez com que a gente entendesse ainda melhor essa relação. Então o relacionamento da Laurita com a Amanda é uma eterna caixa de surpresas, porque eu estou sempre aprendendo com ele", explica a atriz.

Mais do que um cenário do filme, Copacabana é também um personagem e grande homenageado da história – e bairro onde aconteceu a exibição especial do longa, na última segunda-feira (10), no Roxy Dinner Show. Na ocasião, Lilia Cabral falou sobre a experiência de contar a história em dois formatos diferentes. “Toda vez que eu entrava no palco, parecia que era a primeira vez. No cinema, esse clima caminhou com a gente. Eu realmente estava em Copacabana vivendo toda aquela história enquanto fazia a peça. E hoje, que temos o filme, isso se concretizou”, comentou a atriz.

Ainda no evento, Amauri Soares, diretor executivo dos Estúdios Globo e TV Globo, também celebrou o lançamento. “Estamos muito felizes de apresentar o quinto filme do Núcleo de Filmes, que a gente começou no final de 2023. Isso significa que tem mais conteúdo brasileiro sendo feito, mais histórias brasileiras sendo contadas, mais artistas brasileiros trabalhando juntos. É isso que queremos dos Estúdios Globo: que seja uma casa de conteúdos brasileiros, funcionando e operando na sua capacidade máxima de criação para atender a todas as plataformas Globo com essas histórias que a gente gosta de contar”, refletiu o executivo.