'Ainda Estou Aqui' é indicado ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme

O filme ‘Ainda Estou Aqui’ foi indicado ao Oscar 2025 nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme , marcando a presença do Brasil na maior premiação da indústria do cinema. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira (23), às 10h30 (horário de Brasília), em uma transmissão ao vivo no Samuel Goldwyn Theatre, em Beverly Hills, conduzida por Rachel Sennott e Bowen Yang. A cerimônia de entrega dos prêmios está programada para 2 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A atriz Fernanda Torres, uma das grandes expectativas da temporada, foi indicada na categoria de Melhor Atriz por sua atuação no longa de Walter Salles. Após conquistar o Globo de Ouro, ela foi vista como uma das favoritas ao Oscar, renovando a esperança de uma vitória brasileira 26 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro, ter sido indicada por ‘Central do Brasil’.

Este ano, a votação foi impactada pelos incêndios na Califórnia, levando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas a estender o prazo para envio dos votos até 17 de janeiro. Em comunicado, o CEO Bill Kramer e a presidente Janet Yang ressaltaram o compromisso da instituição: “Estamos ansiosos para homenagear nossos trabalhadores da linha de frente que ajudaram com os incêndios, reconhecendo os afetados e incentivando as pessoas a se juntarem à Academia para apoiar os esforços de socorro”, disse.

Os incêndios também alteraram o cronograma da premiação. O tradicional almoço dos indicados, previsto para 10 de fevereiro, foi cancelado, e a cerimônia técnica e científica foi adiada, com uma nova data ainda não definida.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, ‘Ainda Estou Aqui' traz à tona a história de Eunice Paiva, mãe do escritor, vivida por Fernanda Torres. O longa narra a luta de Eunice durante a ditadura militar, após a prisão e desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, no início da década de 1970.