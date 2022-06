Jade Picon compartilha vídeo do momento em que soube do seu papel em novela das nove

Depois de aparecer ao lado do elenco de Travessia, Jade Picon compartilhou no seu perfil no Instagram o momento em que recebeu a notícia de que o papel de protagonista seria seu: “recebendo a notícia que passei no teste da nova novela das 21h”.

Nas imagens gravadas, ela aparece em chamada de vídeo. Logo após a afirmativa, Jade grita, chora e comemora a conquista.

“A ficha ainda está caindo! Vocês têm noção? um dos meus maiores sonhos sendo realizado da melhor maneira possível! O tanto que eu aguardei ansiosa por essa resposta e está aí a minha reação. VEM, TRAVESSIA, VEM CHIARA!!! Não poderia deixar de agradecer à @tvglobo e todos os envolvidos por essa oportunidade maravilhosa! Um desafio que vou enfrentar com muita dedicação. Não poderia estar mais feliz!!!”, escreveu.