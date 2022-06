Jade Picon aparece em foto ao lado de elenco de 'Travessia'; confira

Jade Picon apareceu ao lado dos atores Alexandre Nero, Chay Suede, Rômulo Estrela, Lucy Alves, Giovanna Antonelli, Alessandra Negrini, Vanessa Giacomo e outros artistas que fazem parte do elenco da novela "Travessia", da Globo. A imagem foi divulgada nesta segunda-feira, 20, no site do Hugo Gloss.

"Travessia", novela de Gloria Perez, será a próxima novela das 21h da Globo.

A produção marca a estreia da influenciadora como atriz na televisão. Jade terá um papel parecido com o que exerce na vida real, ela será uma influenciadora digital e filha de Grazi Massafera, além de viver um romance com o personagem de Chay.