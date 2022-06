Jade Picon dá 'spoiler' sobre sua personagem em ‘Travessia’, nova novela das 21hs

Jade Picon está vivendo um dos momentos mais felizes de sua vida. Após brilhar e ser um dos grandes nomes do Big Brother Brasil, ela contou aos seguidores que dará vida a uma das personagens de “Travessia”, nova trama das 21h, da Rede Globo. Pelas redes sociais, ela deu alguns spoilers sobre o papel que irá interpretar e mostrou o exato momento em que recebeu a notícia de que havia sido escolhida par ao elenco da novela.

VEJA MAIS

Por meio dos stories do Instagram, Jade revelou que o nome da personagem que viverá nas telinhas é "Chiara" e deixou os fãs muito animados com a novidade. Anteriormente, já havia sido divulgado que o papel da personagem é parecido com o que a ex-BBB exerce na vida real. Chiara será uma influenciadora digital, filha de Grazi Massafera, e viverá um romance com o personagem de Chay.

Além desse spoiler, Jade também compartilhou com os fãs a reação ao descobrir que iria participar da novela. Confira:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)