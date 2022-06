Jade Picon diz que está solteira e Paulo André posta foto com a influencer: 'Tamo junto sempre'

Durante o domingo (12/06), Dia dos Namorados, Jade Picon resolveu se pronunciar nos stories do Instagram sobre seu status de relacionamento após se sentir pressionada com as inúmeras notícias sobre seus supostos envolvimentos amorosos, principalmente em relação a Paulo André, com quem viveu um romance no BBB 22.

"Eu vou usar essa data maravilhosa para dar um pronunciamento muito importante para mim. Tenho 20 anos, sou bem resolvida, sou decidida, sou muito feliz, e ultimamente venho me sentindo muito pressionada, um pouco cobrada, muita fofoca, e com esses anos de internet eu já vi que quando você não fala, falam por você", inicia ela na sequência de vídeos, afirmando logo em seguida que está solteira com todas a letras.

"O que isso quer dizer? Quer dizer que não estou namorando, não estou ficando sério, não tenho compromisso fixo com ninguém", declara a influencer. Ainda nos registros, ela relata que sente um carinho muito grande por seu relacionamento com João Guilherme e com Paulo André, que conheceu durante o BBB 22, mas que nesse momento da vida quer se priorizar e focar na sua carreira. Veja o vídeo:

Paulo André se pronuncia

Durante a noite, Paulo André também resolveu se pronunciar sobre as especulações de relacionamento com Jade Picon e postou uma foto ao lado da influencer. "A amizade é tudo haha tamo junto sempre marrenta", escreveu ele na publicação, confirmando que o envolvimento dos dois não passa de amizade.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)