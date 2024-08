Incêndio atinge cidade cenográfica da Record no Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu parte da cidade cenográfica da Record em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel do Recreio foram acionados às 1h30 e as chamas foram totalmente controladas às 6h50 do último sábado (03).

As causas do incidente ainda não foram determinadas.

As chamas inicialmente atingiram uma parte da cidade cenográfica, mas após a liberação do rescaldo a perícia oficial avaliará se outras estruturas também foram comprometidas. No local ainda tem galpões onde funcionam os estúdios e o prédio que abriga equipes de produção e de apoio, como maquiagem, figurinos e carpintaria de cenários.

Em nota, enviado à imprensa neste domingo (4), a Record informou que o incêndio não atingiu as instalações da sede localizada em Vargem Grande. O fogo aconteceu em uma parte da cidade cenográfica pertencente à Seriella Productions, empresa responsável pelas produções de dramaturgia da emissora, como as séries/novelas "Reis" e "A Rainha da Pérsia".

"O incidente foi prontamente combatido pela brigada de incêndio presente no local e auxiliada pelo Corpo de Bombeiros, sem que houvesse qualquer dano contra pessoas", destacou a emissora.

Em 1967, um incêndio destruiu as instalações da TV Record em São Paulo, resultando na perda de várias gravações clássicas e grande parte da memória da TV brasileira.