Salário de Ana Hickmann na Record e bens em imóvel serão penhorados pela Justiça

O salário de Ana Hickmann e os bens do imóvel em Itu, em São Paulo, com o ex-marido, Alexandre Correa, serão penhorados pela Justiça de São Paulo. A medida foi decretada na noite desta terça-feira (16/04). De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a juíza Lúcia Helena Bocchi Faibicher, da comarca de São Paulo, foi a responsável pela decisão de negar o bloqueio das contas pessoais de ambos, mas permitir a penhora sobre bens pessoais como joias e obras de arte.

Os bens de uso familiar, como computadores e eletrodomésticos, permanecerão apenas na quantidade necessária. Além disso, a Justiça autorizou a penhora de créditos do ex-casal junto à Record e qualquer outra empresa do grupo da emissora. Assim, Ana Hickmann terá o salário bloqueado segundo determinação da juíza. O valor do débito na rede televisiva é de quase R$900 mil e a famosa e o ex-marido podem recorrer à decisão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)