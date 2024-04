Ana Hickmann e Edu Guedes têm noite romântica, mas se mantêm discretos

Ana Hickmann e Edu Gudes estão vivendo um relacionamento discreto, mas que é muito comemorado pelos fãs do casal. Na segunda-feira (8) os dois publicaram nas redes sociais um momento íntimo e deixaram uma espécie de mistério no ar.

VEJA MAIS:

Nos stories do Instagram, a modelo compartilhou um momento de sua noite romântica, mas sem mostrar Edu Guedes. Na imagem, aparecem apenas um balde de gelo, três garrafas de vinho rosé e duas taças para o brinde.

Na foto, a apresentadora escreveu: “Noite especial. Muitas comemorações importantes”.

A mesma imagem foi compartilhada por Edu Guedes em seu Instagram. O na legenda, o cozinheiro escreveu: “A vida nos surpreende todos os dias. Hoje, é da de comemorar. Melhor brinde da vida”.

Recentemente o casal passou a Páscoa juntos, em um domingo que foi pautado por banquetes e momentos de lazer em uma chácara. Na ocasião, o filho de Hickmann esteve presente e também curtiu o ambiente da fazenda com a mãe.