Após silêncio, Alexandre Correa comenta namoro de Ana Hickmann: 'Humilhação'

O empresário Alexandre Correa falou pela primeira vez sobre o novo relacionamento da ex-mulher, Ana Hickmann. A apresentadora assumiu o namoro com o chef Edu Guedes publicando diversas fotos românticas. Após ficar em silêncio, durante a participação no podcast do Fabricio Werd, o ex-marido comentou. "Meus advogados sabem a humilhação que estou passando, então ele tem me dado quase que um amparo psicológico, nessa situação. A gente fica esgotado", disse o empresário.

O apresentador do podcast questionou ainda o fato de Ana estar usando aliança na foto do anúncio do novo namoro, se era ou não a joia que ela usava quando ainda era casada com com Alexandre. "Parecer a aliança parece, agora, se é eu não sei. Não vou ser leviano, está com cara de aliança mas pode ser dela com ele [Edu Guedes], mas pode ser de noivado", ironizou o ex.

Ana e Edu revelaram que o romance começou apenas este ano, logo após a apresentadora oficializar a separação em janeiro.