Ana Hickmann e Alexandre Correa estão proibidos de usar a imagem do filho do casal

Ana Hickmann tomou conhecimento que a juíza da Vara de Violência Doméstica de Itu, interior de São Paulo, proibiu ela e o ex-marido, Alexandre Correa, de usarem a imagem do filho do casal, Alezinho, de 10 anos. A apresentadora se manifestou sobre a decisão judicial: “Está impedido de utilizar a imagem da criança em assuntos relacionados ao processo”.

“O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou a solicitação de Ana Hickmann para proteger a si e ao filho da exposição cometida por Alexandre Correa. Com essa decisão, Alexandre está impedido de utilizar a imagem da criança em assuntos relacionados ao processo, como já fez diversas vezes anteriormente, como publicação em rede social e na imprensa”, informava um trecho da nota enviada pela sua assessoria jurídica.

No comunicado, Hickmann ainda destacou que o empresário também está proibido de citá-la: “Além disso, Alexandre está proibido de caluniar e cometer injúrias contra Ana Hickmann em qualquer meio de comunicação”.

“Ana Hickmann segue protegendo o filho da exposição desnecessária e mantém o mesmo comportamento em respeito à justiça e preservação do menor”, encerrou a nota. A defesa da apresentadora concluiu alegando que a prioridade dela sempre foi cuidar do primogênito.

De acordo com Ana, a decisão é recente e categórica para os dois, que a partir de agora estão terminantemente proibidos de expor a imagem do menor, seja via áudio, imagem ou vídeo, em relação a qualquer assunto que diga respeito ao processo decorrente de violência doméstica movido por Ana. Se o fizerem, estarão violando os chamados “direitos da criança” e deverão remover as postagens dentro de 48 horas.

Alexandre e Ana não poderão, por ordem da juíza, expor fatos e documentos referentes ao caso. Além disso, vale lembrar que Alezinho já foi até mesmo registrado pelo pai em uma fala na qual supostamente desmentia a agressão que a mãe alega ter sofrido por parte de Alexandre Correa.