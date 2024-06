Após mais de 70 anos no ar, Pica-Pau não será mais exibido em TV Aberta

O desenho "Pica-Pau" é transmitido na televisão nacional desde a inauguração da primeira emissora brasileira. No entanto, foi revelado nesta terça-feira (25), pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, que a Record decidiu tirar o programa do ar.

A animação acompanha as aventuras de uma pássaro travesso que possui características humanas. O desenho foi lançado originalmente em 1941, produzido pela Walter Lantz Productions e distribuído pela Universal Pictures.

Pica-Pau chegou ao Brasil em 1950 e é o desenho mais antigo em exibição no país. Antes de chegar na Record, em 2006, ele esteve na grade do SBT (1981 a 2003) e da Globo (2003 a 2006). Sua estreia no Brasil aconteceu nos primeiros dias da TV brasileira, quando a antiga TV Tupi (1950-1980) o exibiu na programação.

A Record havia renovado o contrato com a Universal Pictures, detentora dos direitos do seriado, em janeiro desse ano. Então, apesar da decisão, a emissora possu licença para exibir o programa até 2026.



(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)