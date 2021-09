Espécie que inspirou Pica-Pau do desenho será declarada extinta

O pica-pau-bico-de-marfim, que inspirou o personagem de desenho animado Pica-Pau, será declarado extinto. Além dele, mais 22 pássaros, peixes e uma planta devem ser removidos da lista de espécies “ameaçadas de extinção” e irão passar a ser considerados extintos. A mídia norte-americana divulgou a informação que o Serviço de Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos fará a atualização da lista. As informações são do Reuters.

De acordo com o jornal New York Times, a lista inclui 11 pássaros, oito mexilhões de água doce, dois peixes, um morcego e uma planta. Os cientistas do governo esgotaram os esforços para encontrar as 23 espécies e alertaram que a mudança climática, somada a outras pressões, pode tornar tais desaparecimentos mais comuns.

Vários são os motivos por trás dos desaparecimentos. Eles podem estar associados ao desenvolvimento excessivo, poluição da água, extração de madeira, competição de espécies invasoras, pássaros mortos por penas e animais capturados por coletores privados. Em cada caso, os humanos foram a causa final.

"Cada uma destas 23 espécies representa uma perda permanente da herança natural de nossa nação e da biodiversidade global", disse Bridget Fahey, supervisor da classificação de espécies do Serviço de Peixes e Vida Selvagem. "E é um lembrete desalentador que a extinção seja uma consequência da mudança ambiental causada pelos humanos", afirmou Fahey.