Grupo Liberal participa do lançamento de ‘Fuzuê’, nova novela das 19h da TV Globo; confira

O Grupo Liberal esteve presente no lançamento oficial da nova novela das 19h, “Fuzuê”. A festa ocorreu na noite desta terça-feira, 01, nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro. A repórter da editoria de cultura, Thainá Dias, acompanhou o evento a convite da Globo.

Os convidados, entre artistas e jornalistas, puderam conhecer a cidade cenográfica da novela. Além disso, o momento foi propício para acompanhar as expectativas dos atores com a nova produção da Globo. Nomes como Lilia Cabral, Edson Celulari, Marina Ruy Barbosa, Nicolas Prattes, Ary Fontoura estavam presentes no evento.

Ainda durante a visita, foi possível acompanhar os núcleos da telenovela, como a loja “Fuzuê”, que é o tema central da narrativa. A atriz Giovana Cordeiro, que faz a mocinha da novela, em sua primeira protagonista, está pronta para brilhar. "A Luna vem como divisor de águas, é o meu maior desafio pelo volume de trabalho. Energia muito positiva com essa equipe. Luna é a luz no meio da escuridão, muito inspiradora. Quando me vejo querendo olha pra um lado que não é muito positivo, eu volto pra Luna."



Já Marina Ruy Barbosa não poderia estar mais feliz com sua Preciosa. Afastada das novelas desde O Sétimo Guardião, a atriz comemora o retorno triunfal "O formato de novela faz quase um ano que não faço. Depois de O Sétimo Guardião queria voltar numa personagem que fosse realmente diferente”, garantiu.

Fuzuê é criada e escrita por Gustavo Reiz, com direção artística de Fabricio Mamberti. A obra é escrita com colaboração de João Brandão, Juliana Peres e Michel Carvalho, e tem direção geral de Adriano Melo e direção de Bernardo Sá, Nathalia Ribas e Glenda Nicácio. A produção é de Gustavo Rebelo e direção de gênero de José Luiz Villamarim.