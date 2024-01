Filho de Rick Harrison, astro de 'Trato Feito', morre aos 39 anos com suspeita de overdose

Adam Harrison, o filho de Rick Harrison, estrela do reality show “Trato Feito”, do History Channel, foi encontrado morto na última sexta-feira (19) em Los Angeles, no Estados Unidos. A suspeita é que Adam, que tinha 39 anos, tenha sofrido uma overdose. O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas abriu uma investigação para descobrir os motivos da morte.

“Nossa família está extremamente triste com a morte de Adam. Pedimos por privacidade enquanto estamos de luto com sua partida”, informa um comunicado emitido pela família de Rick Harrison.

O reality show "Trato Feito" é um dos sucessos do canal com a rotina da família Harrison, donos de uma loja de penhores. A loja vende e compra objetos dos mais variados tipos, como colecionáveis, joias, brinquedos, itens afetivos e muito mais.

Adam Harrison ainda chegou a trabalhar no negócio da família, mas se dedicou à própria carreira e vivia longe dos holofotes da fama.