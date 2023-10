Garoto de programa morre após overdose de viagra em orgia de padres

Um escândalo envolvendo a morte de um garoto de programa numa suposta orgia de sacerdotes da igreja Católica na Polônia está abalando as estruturas do clero. O jovem profissional, que estava com padres dentro de um apartamento pertencente à igreja na cidade de Dabrowa Górnicza, teve uma overdose causada pelo uso de Viagra, medicamento utilizado para tratamento de impotência sexual.

O padre polonês Tomasz, organizador da festa, está sendo investigado. Segundo a imprensa internacional, um dos sacerdotes teria chamado socorro médico quando constatou que o garoto de programa estava em estado grave. No entanto, o clérigo Tomasz teria tentado barrar o acesso dos médicos ao apartamento onde um garoto de programa. O rapaz morreu por falta de atendimento.

Após o início da investigação criminal, o bispo Grzegorz Kaszak, da arquidiocese de Sosnowiec, pediu demissão. Ele ofereceu a renúncia no dia 29 de setembro e o Papa Francisco, aceitou a renúncia na terça-feira (24).

O apartamento palco da orgia fica em um prédio que pertence à paróquia e que outros padres estavam na festa sexual.

No mês passado, o padre Tomasz disse à imprensa que detalhes das reportagens estavam errados, contestando informações como, por exemplo, o número de padres presentes e que, tecnicamente, não se tratava de uma orgia, mas de uma confraternização entre irmãos.

Ele disse ainda que a cobertura jornalística do incidente é um ataque à Igreja e que o destaque dado ao caso não seria o mesmo se as pessoas envolvidas não fossem do clero.