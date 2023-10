Homem é preso pela PF por ter celular com imagens de abuso sexual infantojuvenil em Ananindeua

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (27), em Ananindeua, na Grande Belém, por ter o celular com imagens de abuso sexual infantojuvenil. Ele era alvo de um mandado de busca e apreensão e suspeito de vender o conteúdo nas redes sociais. Para cumprir a ordem judicial, a PF desempenhou a operação “ForeverXXD”. Além dessa, outras duas ações policiais foram desempenhadas no Estado pelos agentes federais contra o mesmo crime.

Segundo a PF, o aparelho, que continha as imagens e resultou na captura do investigado, foi apreendido e passará por perícia. Os agentes acharam outros perfis de usuários que compartilhavam os arquivos e as investigações irão prosseguir para identificar os titulares dessas contas. O nome da operação é uma referência ao usuário utilizado pelo investigado nas redes sociais em que cometia os crimes.

Operação Ocaso

Ainda nesta sexta-feira (27), policiais federais da Delegacia de Marabá fizeram a operação Ocaso, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará, que resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão para combate a crimes relacionados ao compartilhamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil.

Segundo a PF, a operação teve origem a partir do compartilhamento de informações entre autoridades da Suíça. A investigação estrangeira identificou um usuário brasileiro suspeito de armazenar e compartilhar vários arquivos com pornografia infantil. As imagens eram disponibilizadas no programa “peer-to-peer”, ponto a ponto, em que qualquer pessoa, de qualquer ponto do mundo, pode acessar e baixar diretamente do computador que abrigue fisicamente imagens ilegais, sem necessidade de um servidor intermediário.

Operação Bond

Em Belém, na quinta-feira (26), também foi cumprido mandado de busca e apreensão em outra operação, denominada “Bond”. Assim as outras ações da PF, o trabalho tinha a finalidade de combater o armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil.

A investigação apontou que o suspeito usava a internet para fazer download de conteúdo ilícito. A ação desencadeada resultou na obtenção de novas informações que irão auxiliar nas investigações e na identificação de outros suspeitos dos crimes.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram vestígios dos crimes cometidos no computador do suspeito. Os itens foram apreendidos e serão submetidos a perícia técnica para extração do seu conteúdo. As ordens judiciais cumpridas em Ananindeua e em Belém são da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. Ambos os suspeitos responderão pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes, que sejam identificados no decorrer das investigações.