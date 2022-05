Carro apreendido na Vila Cruzeiro foi roubado há dois meses e aparece em clipe de rap

Um dos 12 carros apreendidos durante a operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar que deixou pelo menos 25 mortos na Vila Cruzeiro, Zona Norte do Rio, aparece em um clipe musical do rapper Oruam e de Victor Hugo Nascimento, o MC Cabelinho. As informações são do jornal Extra.

De acordo com o jornal, o Porsche Cayenne branco motor V6 de 300cv é usado pelos cantores na divulgação do funk “Filho do Dono” e foi reconhecido na 22ª DP (Penha), para onde foi levado pelos policiais, pela vítima de um roubo ocorrido em Inhaúma, na mesma região, na noite de 12 de março desse ano. Os artistas serão investigados pela distrital pelo suposto crime de receptação

Nas imagens do clipe, que tem como palco principal da gravação os Arcos da Lapa e utiliza cenários de comunidades da cidade, o Porsche Cayenne é dirigido por Cabelinho e leva Oruam no banco do carona. Na música, há referências ao veículo no trecho “De carro bicho eu fiz ela endoidar e hoje onde eu passo todas quer me dar”. No Youtube, o vídeo acumula mais de 12 mil visualizações apenas no último mês.