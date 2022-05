Ex-participante do 'Égua do Chef!' é selecionado para o Masterchef

Entre os 16 participantes selecionados para compor a nona temporada do MasterChef 2022 está um paraense. Natural de Capitão Poço, Renato Mendes, de 35 anos, já acumula experiência de outros programas gastronômicos. Em 2019, o funcionário público estreava no "Égua do Chef!", projeto criado e coordenado pelo OLiberal.com. Confira o vídeo de uma das participações do cozinheiro no 'Égua do Chef'.

Quem é o paraense Renato Mendes do Masterchef 2022?

Renato Mendes, participante do Masterchef 2022, é agente de saneamento básico. É casado, tem três filhos, sendo um deles é seu enteado. Renato se considera cozinheiro amador. A paixão pela gastronomia veio por meio da família, ainda na infância. Em entrevista para o Uol, o paraense contou que durante um problama de saúde da mãe, cozinhar virou rota de fuga.

“Insisto muito, sou teimoso e confio muito em mim, no meu potencial. Talvez por ser um pouco perfeccionista eu me atrapalho, mas acho que é isso que vai me levar longe”, disse.

Quando será a estreia do paraense Renato Mendes no Masterchef 2022?

Os 16 participantes, da nona edição do reality, iniciam a competição na terça-feira (17), ás 20h30, na Band TV.