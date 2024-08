Emily in Paris: confira os looks da quarta temporada da série

Os primeiros cinco episódios da quarta temporade Emily in Paris serão liberados pela Netflix na próxima quarta-feira (15). Junto com essa expectativa, o público aguarda para conhecer os polêmicos looks de Lily Collins.

A personagem contou com 14 mil peças foram incluídas ao longo dos 10 episódios. Sob styling de Marylin Fitoussi, que substituiu Patricia Field, Cooper continua a chamar atenção.

Looks da quarta temporada de Emily in Paris (Fotos: Netflix/Divulgação)

Com visuais maximalistas e até caricatos, Emily está de volta com a “fórmula” de figurinos que deu certo. Agora, ela une tonalidades vibrantes a texturas e sobreposições, que demarca a sua nova fase.

“Acho que as pessoas ficarão surpresas com esta nova visão da moda francesa exibida por Emily Cooper. É sexy, é maliciosa”, destacou Marylin Fitoussi, em entrevista à Elle.

No série, entre os vestuário e calçados, estão marcas como Jacquemus, Philosophy di Lorenzo Serafini, Saint Laurent, Marni, Missoni, Rabanne, Tod’s, Isabel Marant e Christian Louboutin. Na lista de acessórios, surgem as etiquetas Kate Spade, Ozias, Pierry Hardy e Germanier, entre outras.

SÉRIE

Depois de cinco episódios liberados dia 15 de agosto, o restante chega em 12 de setembro. Nesta temporada, após o casamento de Gabriel (Lucas Bravo) e Camille (Camille Razat), que está grávida, Emily fica perdida. A protagonista está apaixonada por dois homens ao mesmo tempo, mas um deles terá um filho com a ex.

Alfie (Lucien Laviscount) começa a desconfiar que Emily e Gabriel viveram um romance. No trabalho, a Agence Grateau passa por uma reformulação da equipe. Enquanto isso, Mindy e a banda precisam economizar ao se prepararem para uma competição musical.