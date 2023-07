Sequências de Barbie pode ser filme da Polly Pocket com Lily Collins, de 'Emily em Paris'

Com o sucesso de "Barbie", desde a sua estreia no último dia 20 de julho, outra boneca da Mattel pode ganhar uma história nos cinemas. A Polly Pocket, lançada no final da década de 1980, ganhará vida na pele de Lily Collins, de "Emily em Paris".

Com informações da Variety, o filme seria dirigido por Lena Dunham, criadora da série "Girls".

"O longa, que ainda não tem previsão de estreia, mostrará uma jovem garota, que faz amizade com uma mulher do tamanho de uma boneca de bolso. Como uma criança que foi obcecada pela Polly Pocket, esse é um verdadeiro sonho virando realidade e eu mal posso esperar para levar esses brinquedinhos para as telonas", declarou Collins ao veículo.

À Variety, Dunham também falou sobre a sua empolgação para comandar o projeto: "Polly Pocket foi responsável por incontáveis horas de escapismo infantil para mim - Polly me deu um pequeno mundo de magia e autonomia para narrar, então é bastante poético abordar essas mesmas ideias agora como diretora".